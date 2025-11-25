MN - Ripresa degli allenamenti a Milanello: squadra al lavoro

La sbornia post Derby è passata ed è giusto nonché importante che sia così. Il Diavolo si è goduto le ore post vittoria contro l'Inter con il tecnico Massimiliano Allegri che nella giornata di ieri, lunedì, ha concesso un giorno di pausa alla sua squadra. Oggi però la testa torna al campo e torna alla Lazio che aspetta il Diavolo per una doppia sfida consecutiva: sabato sera alle 20.45 il Milan ospita a San Siro la squadra di Sarri per la tredicesima di campionato, cinque giorni dopo, giovedì 4 dicembre, i biancocelesti aspettano i rossoneri all'Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, in questi istanti è cominciato l'allenamento del Milan al Centro Sportivo di Milanello. La rosa di mister Allegri avrà quattro giorni per preparare la gara e altri cinque per organizzarsi in vista di quella successiva. Da capire, più avanti, quali sono le condizioni di Santiago Gimenez e se il centravanti messicano è in linea per recuperare in vista di almeno una di queste due partite contro la Lazio.

di Antonio Vitiello