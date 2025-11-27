MN - Milan, le ultime da Milanello: Saelemaekers in gruppo, Pulisic no

vedi letture

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista della gara di sabato sera a San Siro contro la Lazio, valida per la 13^ giornata di Serie A: Alexis Saelemaekers, che ieri aveva interrotto l'allenamento per un fastidio alla schiena, ha lavorato regolarmente in gruppo, mentre Christian Pulisic, alle prese con un affaticamento muscolare, non si è allenato insieme al resto dei compagni.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN