MN - Milan, Bondo ha deciso: andrà a giocare in prestito secco alla Cremonese
Warren Bondo ha deciso di andare a giocare alla Cremonese: il centrocampista, secondo quanto appreso da Milannews.it, ha infatti avuto un confronto a Milanello con il ds Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri, i quali gli hanno consigliato di andare a giocare con più continuità. E così il giovane centrocampista, arrivato in rossonero lo scorse gennaio dal Monza per circa dieci milioni di euro, ha accettato il trasferimento in prestito secco al club grigiorosso. A questo punto, con la sua partenza, Yunus Musah potrebbe restare al Milan.
I primi mesi di Bondo al Milan non sono stati semplici a causa di qualche infortunio: all'inizio della sua avventura rossonera è stato fuori per qualche partita per un problema fisico rimediato quando era ancora al Monza, mentre nel finale di stagione è rimasto ai box per un problema alla caviglia. Nel mezzo diverse panchina e cinque presenze, di cui tre da titolare.
di Antonio Vitiello
