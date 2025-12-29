Mercato Milan: i rossoneri monitorano il giovane centravanti Sadiki Cherif
Nonostante l'arrivo di Niclas Fullkgrug le sorprese in attacco, almeno per quanto riguarda il mercato invernale potrebbero non finire. E' delle ultime ore la notizia che vedrebbe il Milan fortemente interessato a un giovane prospetto che gioca oggi in Ligue 1.
Infatti, secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Sacha Tavolieri, per completare bene il reparto offensivo i rossoneri avrebbero monitorato il profilo di Sadiki Cherif, giovane e duttile centravanti classe 2006, un prospetto molto interessante che in questa Ligue 1 ha siglato 4 reti con la maglia dell'Angers. Stando alle prime indiscrezioni sarebbero in corso i primi colloqui con l’entourage del calciatore. Per il momento il Diavolo non ha messo sul piatto offrrte e la trattativa sarebbe ancora alla fase embrionale.
