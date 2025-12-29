La Lazio cerca una mezzala: Loftus-Cheek il profilo ideale

Con l'apertura del calciomercato invernale che si avvicina sempre di più, si moltiplicano contestualmente le voci e le indiscrezioni su obiettivi dei grandi club o anche di singoli giocatori. In particolare questo pomeriggio la redazione di Sky Sport 24 ha fatto un focus sui progetti della Lazio che, dopo la chiusura estiva delle trattative, nel prossimo gennaio potrà tornare a fare qualche colpo. Nello specifico, oltre all'attaccante che potrebbe arrivare in caso di partenza di Castellanos, i biancocelesti cercano rinforzi anche a metà campo.

Secondo quanto riportato, la squadra capitolina vorrebbe aggiungere una mezzala nella rosa di Maurizio Sarri. In questo senso il profilo ideale sarebbe quello di Ruben Loftus-Cheek che con il tecnico toscano al Chelsea ha vissuto una delle sue migliori stagioni in carriera e con il quale esiste ancora oggi un rapporto di grande stima. Al momento però non sembra che il Milan possa privarsi dell'inglese che anche ieri contro il Verona è partito dal primo minuto. Altri nomi sulla lista laziale sono quelli degli atalantini Samardzic e Brescianini.