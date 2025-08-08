MN - Milan, niente amichevoli per Pulisic ma settimana prossima tornerà in gruppo
MilanNews.it
Secondo quanto appreso da Milannews.it, procede bene il recupero di Christian Pulisic dalla botta alla caviglia subita nel match amichevole giocato ad Hong Kong contro il Liverpool lo scorso 26 luglio: l'attaccante americano, che sta seguendo un programma personalizzato, non parteciperà alle due amichevoli in programma domani e domenica contro Leeds e Chelsea, ma il tutto è propedeutico al ritorno in gruppo la prossima settimana.
Questo il programma delle amichevoli estive del Milan (orario italiano):
19/07, Milan-Milan Futuro 3-0
23/07, Arsenal-Milan 1-0
26/07, Milan-Liverpool 4-2
31/07, Perth Glory-Milan 0-9
09/08, ore 16.00 Dublino: Leeds United-Milan (DAZN)
10/08, ore 16.00 Londra: Chelsea-Milan (DAZN)
di Pietro Mazzara
