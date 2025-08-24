Gimenez flop contro la Cremonese, i dubbi aumentano. Il 9 adesso è una necessità

vedi letture

Occasione sprecata: contro la Cremonese Santiago Gimenez ha miseramente steccato, offrendo una prestazione sporca, imprecisa, ma soprattutto inconcludente. Fuori schemi e fuori forma, perché ha avuto in diverse occasioni la possibilità di incidere, ma non l'ha fatto per via di una condizione non ancora al meglio.

I tifosi sono però stanchi di aspettarlo, e per quanto il Milan possa farlo per via dell'importante investimento fatto lo scorso gennaio, il Bebote ha l'obbligo di dare delle risposte concrete sul campo, anche perché i dubbi aumentano di settimana in settimana. Sicuramente i tormenti estivi legati al calciomercato avranno inciso anche sulla tenuta mentale del ragazzo, ma ieri Gimenez ha concluso la sua partita con più palle perse (8) che passaggi riusciti (7). Insomma, c'è bisogno di resettare e ripartire anche se è chiaro che arrivati a questo punto un nuovo numero 9 è una necessità, oltre che una priorità.

Il nuovo numero 9 adesso è una necessità

Il rendimento deludente di Santiago Gimenez rende l'attaccante una priorità per questi ultimi giorni di calciomercato del Milan. In teoria la dirigenza rossonera aveva trovato il profilo perfetto da regalare a Max Allegri, Victor Boniface, ma le condizioni precarie del ginocchio del nigeriano preoccupano.

Il calciatore è stato infatti sottoposto a dei controlli medici approfonditi presso l'ospedale Galeazzi, il cui esito hanno portato area sportiva e societaria a fare delle valutazioni che si concluderanno oggi con la scelta definitiva. Qualora dovessero continuare ad essere dei dubbi, Boniface potrebbe diventare un calciatore del Milan a condizioni diverse rispetto a quelle inizialmente pattuite con il Bayer Leverkusen, essenzialmente con un prestito secco e non oneroso, ma per evitare di restare poi col cerino in mano, dalle parti di via Aldo Rossi sarebbero tornati a valutare anche piste alternative, come Rasmus Hojlund, Conrad Harder, Breel Donald Emobolo e Tolu Arokodare del Gent.