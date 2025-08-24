Saelemaekers: "Ho sentito che l'anno scorso è stato un anno con tanti giocatori tristi. Quando sono tornato, ho trovato un gruppo che vuole fare qualcosa di bello"

vedi letture

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero è presente in conferenza stampa al termine del match tra Milan e Cremonese, valido per la prima giornata di Serie A.

Che sensazioni hai sulla squadra?

"Ho sempre seguito il Milan anche quando ero in prestito. Ho sentito che è stato un anno difficile per tutti i giocatori, con il gruppo triste. Quando sono ritornato, ho trovato un gruppo disponibile con grande voglia di lavorare, di fare qualcosa di bello: abbiamo tutte le caratteristiche per fare una bella stagione. Poi nessuno sa come andrà, ma noi faremo di tutto"

Vi manca il tifo?

"Per essere onesto, mi è piaciuta la reazione dei tifosi sull'1-1. Ci ha dato grande spinta. Ma ci dispiace non avergli dato i tre punti... Poi quello che succede all'esterno non riguarda i giocatori, ma i tifosi sono sempre presenti".

Vi è mancato Leao?

"Rafa è fortissimo, ci ha dato tanto anche come punta. Ma comunque abbiamo grande fiducia in Gimenez, quindi non cambia nulla se gioca Leao o Santi. Siamo una squadra unita. Aiuteremo qualsiasi giocatore a fare gol. Oggi non abbiamo aiutato Santi a fare gol, è stato anche un po' sfortunato sul fuorigioco. Però, qualsiasi giocatore giochi lì, dobbiamo aiutarlo".

In pochi avete tentato la giocata...

"Fa parte delle caratteristiche personali di un giocatore, ognuno ha le sue. Vorrei comunque far notare che oggi è stato difficile, loro erano in 11 in difesa ed è difficile trovare la giocata, con loro tutti compatti dentro la loro metà campo".