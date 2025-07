MN - Il Milan batte l'U23 per 3-0: in gol Bartesaghi, Liberali e Gabbia

La prima sgambata del Milan è andata in archivio. Questa mattina partita in famiglia tra la prima squadra agli ordini di Massimiliano Allegri e il Milan Futuro guidato dal tecnico Massimo Oddo. Teatro della sfida il centro sportivo di Milanello che da domani sarà un po' più vuoto dal momento che i rossoneri partiranno questa sera per la tournée in Asia e Australia che li terrà impegnati fino al termine del mese.

Il Milan di Allegri ha vinto per 3-0 contro l'under 23 di Oddo, come ha potuto apprendere la redazione di MilanNews.it. Partita vera, nel senso che si sono disputati due tempi da 45 minuti. In gol per i rossoneri Davide Bartesaghi nel primo tempo, Mattia Liberali e Matteo Gabbia nella ripresa. I primi 45 minuti hanno giocato i titolari, mentre nella ripresa Allegri ha concesso minuti ai più giovani aggregati con il gruppo dei grandi. Come detto questa sera partenza per Singapore dove mercoledì alle 13.30 si giocherà l'amichevole contro l'Arsenal, in diretta su DAZN,

di Antonio Vitiello