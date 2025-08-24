MN - Boniface sta tornando in Germania e attenderà lì la decisione finale del Milan

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, in mattinata Victor Boniface sta facendo ritorno a Colonia con un aereo privato. Dopo quasi 48 ore nel capoluogo lombardo, tra visite mediche, idoneità ed accertamenti approfonditi, l'attaccante nigeriano tornerà dunque in Germania dove attenderà la decisione definitiva da parte del Milan, che verrà presa nel corso di questa giornata.

Della situazione legata a Victor Boniface il direttore sportivo Igli Tare parlava così ieri ai microfoni di DAZN: "Non sono stati supplementi di visite. Sapevamo delle problematiche del passato, stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta per questa situazione. Se la decisione la prendermo a breve? Ovvio, tra poco finisce il calciomercato (ride, ndr). A breve discuteremo insieme anche all’allenatore e prenderemo una decisione finale. Deadline? Non ci mettiamo pressione addosso, al massimo la mettiamo agli altri”.

di Pietro Mazzara