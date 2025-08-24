Agente di Harder a Casa Milan: ha incontrato Tare e Allegri. Il punto

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, all'incontro tra Igli Tare e Massimiliano Allegri a Casa Milan era presente anche l'agente di Conrad Harder, 20enne attaccante dello Sporting Lisbona che piace al Milan.

IL 9 É UNA NECESSITÀ

Il rendimento deludente di Santiago Gimenez rende l'attaccante una priorità per questi ultimi giorni di calciomercato del Milan. In teoria la dirigenza rossonera aveva trovato il profilo perfetto da regalare a Max Allegri, Victor Boniface, ma le condizioni precarie del ginocchio del nigeriano preoccupano.

Il calciatore è stato infatti sottoposto a dei controlli medici approfonditi presso l'ospedale Galeazzi, il cui esito hanno portato area sportiva e societaria a fare delle valutazioni che si concluderanno oggi con la scelta definitiva. Qualora dovessero continuare ad essere dei dubbi, Boniface potrebbe diventare un calciatore del Milan a condizioni diverse rispetto a quelle inizialmente pattuite con il Bayer Leverkusen, essenzialmente con un prestito secco e non oneroso, ma per evitare di restare poi col cerino in mano, dalle parti di via Aldo Rossi sarebbero tornati a valutare anche piste alternative, come Rasmus Hojlund, Conrad Harder, Breel Donald Emobolo e Tolu Arokodare del Gent