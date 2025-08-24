MN - Milan, ripresi i contatti per Vlahovic. La Juve rimane su Saelemaekers

Il ritorno di Victor Boniface in Germania aumenta il pessimismo sul fatto che l’operazione si possa concludere. La scelta del Milan arriverà a breve, ma la dirigenza rossonera, già da ieri sera, ha ripreso a lavorare per una soluzione alternativa. E tra i nomi mai sopiti, nonostante alcune difficoltà di tipo economico legate all’ingaggio, c’è il nome di Dusan Vlahovic, che è sempre stato il nome preferito da Massimiliano Allegri, che spinge per avere il serbo in rossonero.

Stando a quanto appreso, il Milan ha ripreso i contatti con Darko Ristic, agente di Vlahovic per entrare nel merito della questione e cercare una soluzione che possa permettere di superare l’ostacolo stipendio. L’ultimo anno di contratto con la Juventus garantisce a Vlahovic un ingaggio da 12 milioni netti, ma di questi già due milioni sono stati incassati e l’assenza di proposte concrete per il serbo è una delle armi che il Milan vuole provare a giocarsi per arrivare ad un accordo più consono con il valore attuale del giocatore.

Tra i due club l’accordo non sarebbe un problema. Vlahovic, al 30 giugno, aveva un residuo di ammortamento pari a 19 milioni dei quali altri due mesi sono già stati “assorbiti”. Quindi con una proposta sui 15 milioni più bonus, Juve e Milan andrebbero a finalizzare un’operazione conveniente a entrambe dal punto di vista economico. È ovvio che a pochi giorni dalla fine del mercato, nonostante la linea dura di Comolli, la Juventus dovrà fare una sorta di passo indietro sull’eventuale incentivo all’esodo.

Contestualmente i bianconeri stanno tenendo vivi i colloqui con Gordon Stipic, agente di Alexis Saelemaekers (qui la nostra anteprima), che piace molto a Tudor e del quale il Milan fa una valutazione alta oltre al fatto che è uno dei pallini di Massimiliano Allegri (migliore in campo ieri nella disastrosa sconfitta con la Cremonese). Ma nell’ultima settimana di mercato, tutto può essere ribaltato. La sensazione è che, eventualmente, non si tratti di uno scambio ma di due operazioni disgiunte.