MN - Milan, la Juventus si informa su Saelemaekers: la situazione

Non ci sono solo Molina e Zhegrova nella lista dei desideri della Juventus per quanto concerne il ruolo di esterno offensivo. Nelle ultime ore, il club bianconero ha preso informazioni sulla situazione di Alexis Saelemaekers, che domani sarà titolare contro la Cremonese ma che attende di capire se sarà un protagonista del Milan targato Massimiliano Allegri o se, invece, rischia di finire nella batteria delle alternative (tra l’altro elogiate dall’allenatore milanista nel corso della conferenza stampa odierna).

Non ci sono trattative in corso né ci son stati i primi approcci tra i due club, ma Comolli e Chiellini hanno sondato il terreno per prepararsi una soluzione qualora la pista che porta soprattutto a Molina non dovesse concretizzarsi, con l’Atletico Madrid che è apparso fermo sulla sua posizione di non far partire il suo giocatore. Sono ore di valutazione in casa Juventus, con il nome di Saelemaekers che ha iniziato a circolare nei discorsi tra i dirigenti bianconeri. Rimane da capire se la Juve deciderà di fare un’offerta ufficiale al Milan, che tuttavia ha sempre fatto una valutazione alta del laterale belga prelevato nel gennaio del 2020 dall’Anderlecht.

Saelemaekers, infatti, viene “bancato” non meno di 25-28 milioni da parte della dirigenza rossonera, che a nove giorni dalla fine del mercato non si accontenterà di proposte non congrue. Stesso discorso lo si può fare per quanto concerne l’interessamento dell’Atalanta per Yunus Musah. Per l’ex Valencia, i parametri sono chiari: o si arriva a 30 milioni tra parte fissa e bonus facili oppure non ci si siede nemmeno al tavolo.