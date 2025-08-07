Milan, le prime immagini di Ardon Jashari a Milanello

vedi letture

Attraverso X, il Milan ha pubblicato le prime foto a Milanello di Ardon Jashari che da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Il centrocampista svizzero, arrivato a titolo definitivo dal Club Brugge per 34 milioni di euro più tre milioni di bonus, ha svolto questa mattina i test atletici nel Centro sportivo milanista e nel pomeriggio svolgerà il suo primo allenamento in gruppo agli ordini di mister Massimiliano Allegri.

Ieri il Milan ha finalmente ufficializzato l'acquisto di Ardon Jashari dal Club Brugge: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ardon Jashari dal Club Brugge. Il centrocampista svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato a Cham (Svizzera) il 30 luglio 2002, Ardon cresce nel Settore Giovanile del Lucerna con cui debutta in Prima Squadra nel luglio 2020, totalizzando 102 presenze e 9 gol. Nell'estate 2024 passa al Club Brugge con cui colleziona 52 presenze e 4 gol, vincendo la Coppa del Belgio. Jashari vanta 4 presenze con la Nazionale della Svizzera, con cui ha debuttato nel settembre 2022. Ardon Jashari indosserà la maglia rossonera numero 30".

