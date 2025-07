MN - La prima formazione di Allegri: l'undici partito titolare contro Milan Futuro

Questa mattina si è svolta l'ultima giornata di lavoro al centro sportivo di Milanello prima della partenza per Singapore, prima tappa della tournée in Asia e Pacifico, prevista per la serata di oggi. In programma questa mattina una partitella amichevole contro il Milan Futuro di Massimo Oddo. La sfida, durata regolarmente 90 minuti, ha visto la vittoria della prima squadra per 3-0 grazie alle reti di Davide Bartesaghi nel primo tempo e di Mattia Liberali e Matteo Gabbia nella ripresa.

La redazione di MilanNews.it ha potuto apprendere la prima formazione titolare di Massimiliano Allegri. Ha esordito subito Pietro Terracciano tra i pali e la coppia difensiva scelta è stata Tomori-Pavlovic, con Gabbia e Thiaw entrati nella ripresa. Primi minuti dall'inizio anche per Ricci, mentre in attacco il tridente formato da Saelemaekers, Colombo e Leao.

La formazione del Milan (4-3-3): P. Terracciano; F. Terracciano, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ricci, Bondo; Saelemaekers, Colombo, Leao.