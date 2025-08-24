MN - Allegri lascia Casa Milan dopo il vertice di mercato con Tare. Come è andato

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha lasciato alle 13:40 la sede rossonera dopo il vertice di mercato con Igli Tare. La partita di ieri, d'altronde, ha reso urgenti alcune valutazioni a nove giorni esatti dalla fine della sessione estiva di trattative: i massimi dirigenti rossoneri, in unità di intenti con il tecnico livornese. vogliono trovare la soluzione migliore per non far sì che la stagione prenda, sin da subito, una brutta piega.

IL PUNTO

Durante l'incontro in sede, c''è stato un confronto tra il direttore sportivo rossonero Igli Tare e Massimiliano Allegri, nel quale si è fatto il punto della situazione. È stato un incontro utile per analizzare insieme le esigenze della squadra e definire i prossimi step di mercato: ci si attende, in particolare, l'affondo su almeno un attaccante (oggi a Casa Milan era presente anche l'agente di Conrad Arder, punta classe 2005 dello Sporting Lisbona) e un difensore centrale che alzi il livello del reparto arretrato della squadra.

Si riporta di seguito il video dell'inviato di MilanNews.it: