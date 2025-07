MN - Milan, sabato amichevole a Milanello contro il Milan Futuro. In serata la partenza per Singapore

Sabato mattina il Milan sarà impegnato in un test a Milanello contro il Milan Futuro che ha ricominciato da ieri gli allenamenti in vista della nuova stagione. In serata invece è in programma la partenza della squadra rossonera di Massimiliano Allegri per Singapore, prima tappa della tournée in Asia e in Australia.

Ecco il programma completo delle amichevoli estive del Milan con l'orario (ora italiana) e anche con l'indicazione di chi trasmetterà la partita in diretta:

23/07, ore 13.30 Singapore: Arsenal-Milan (DAZN)

26/07, ore 20.30 Hong Kong: Milan-Liverpool (DAZN)

31/07, orario anche da definire Perth: Perth Glory-Milan (verrà comunicato a breve)

09/08, ore 16.00 Dublino: Leeds United-Milan (DAZN)

10/08, ore 16.00 Londra: Chelsea-Milan (DAZN)

di Antonio Vitiello