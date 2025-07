Milanello, Allegri ha salutato Oddo e Tassotti. Festa per Pobega a fine allenamento

Il Milan prosegue ad allenarsi anche in questa seconda settimana di lavoro: nel weekend, sabato pomeriggio, arriverà la partenza per Asia e Oceania dove i rossoneri saranno in tournée e giocheranno ben tre amichevoli contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory. Anche nella gironata odierna la squadra ha svolto, agli ordini di Massimiliano Allegri, una doppia seduta di allenamento. Al termine della sessione, negli spogliatoi, la squadra ha festeggiato il compleanno di Tommaso Pobega, prima di lasciare il centro sportivo.

Il nuovo appuntamento è per domani pomeriggio, quando è previsto l'unico allenamento di domani. Intanto, quest'oggi, Massimiliano Allegri è passato a salutare Massimo Oddo e Mauro Tassotti, allenatore e collaboratore tecnico di Milan Futuro, che si stavano allenando con la seconda squadra nei campi esterni di Milanello. Un segno di vicinanza per Allegri che sta dimostrando in questi giorni di voler avere il controllo di tutta la gestione sportiva, di campo, del club rossonero. Lo riporta Peppe Di Stefano per Sky Sport 24.