MN - Adli si allena con Milan Futuro. Bennacer a Milanello lunedì prossimo

Il Milan, oltre a dover completare la rosa sul mercato per dare una squadra completa ad Allegri il prima possibile, dovrà essere abile anche a gestire le diverse situazioni di calciatori in esubero all'interno del proprio roster. In particolare, al momento, sono due i giocatori considerati fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il primo è Yacine Adli e il secondo è Ismael Bennacer, entrambi rientrati da un periodo di prestito rispettivamente da Fiorentina e Marsiglia.

Come apprende la redazione di MilanNews.it, secondo le previsioni dei giorni scorsi Yacine Adli si sta allenando con Milan Futuro agli ordini di mister Massimo Oddo. Società ed entourage al lavoro per trovare la soluzione migliore per il suo futuro. Lo stesso vale anche per Ismael Bennacer che, però, sarà di ritorno al Centro Sportivo di Milanello lunedì prossimo: da capire se l'algerino si allenerà in solitaria o se anche lui sarà aggregato alla rosa di Milan Futuro in attesa della cessione.

di Pietro Mazzara