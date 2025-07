Pubill, la versione di Moretto: "Il Wolverhampton è la squadra più vicina. Milan? Ancora nessuna offerta"

Marc Pubill è il nome caldo in orbita Milan di questi minuti. In diretta su Sky Sport 24 durante la puntata di Calciomercato - L'Originale, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha riportato che il club rossonero vuole accelerare per il 22enne spagnolo e già domani sarebbe pronto a chiudere per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Leggermente diversa è la versione dei fatti di un altro esperto di mercato come Matteo Moretto, intervenuto nel video serale sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Il racconto della trattativa Pubill secondo la versione di Matteo Moretto: "Piccolo aggiornamento su Marc Pubill: mi aspetto una mossa concreta e importante del Wolverhampton nelle prossime ore. È il club che al momento è maggiormente in pressing sul giocatore. Il Milan c'è ed è attento ma in questo momento è dietro perché non ha ancora presentato ancora nessun tipo di offerta. Vedremo se la situazione potrà cambiare ma a oggi mi dicono che il Wolverhampton è la squadra più vicina a Pubill".