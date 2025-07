Milan, tutto fermo per Morata al Como: il Galatasaray non ha dato il via libera

vedi letture

Sembrava un affare in chiusura diversi giorni fa e invece per ora è tutto fermo per il passaggio di Alvaro Morata al Como. La "colpa" è del Galatasaray che per il momento non ha dato ancora il suo via libera all'interruzione del prestito dal Milan dell'attaccante spagnolo che scade a gennaio 2026. Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che il giocatore è tornato intanto ad allenarsi con la squadra turca.

Nonostante ciò, Morata non ha cambiato idea sul suo futuro: vuole andare a giocare nel Como del suo amico Cesc Fabregas. Lo spagnolo ha ribadito nelle scorse ore nuovamente la sua volontà ai dirigenti del club turco che stanno trattando ormai da diversi giorni con il Milan l'interruzione del prestito di Morata, ma per ora un accordo non è stato ancora trovato.