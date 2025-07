Il Milan, Guela Doué, lo Strasburgo e la "rivincita" del Chelsea

Per il ruolo di terzino destro, un profilo che piace molto al Milan è quello di Guela Doué, giocatore dello Strasburgo e fratello della stella del PSG Desiré. I rossoneri hanno già presentato due offerte per lui, la seconda di 18 milioni di euro, ma per i francesi non è ancora sufficiente per avere il loro via libera alla cessione.

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che " Guela Doué piace tanto, ma la proposta del Milan da 18 milioni non è considerata idonea ad aprire una trattativa dallo Strasburgo, che ha la medesima proprietà del Chelsea e che ben si ricorda come il Milan sia rimasto fermo, a giugno, sulla possibile cessione di Maignan per il quale ha chiesto almeno 20 milioni. I blues decisero di non affondare il colpo, ma adesso ci può essere questa sorta di 'rivincita' tirando il prezzo per Doué, che è l’obiettivo numero uno".