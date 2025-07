Milan-Jashari: l'offerta al Club Brugge resta valida e senza una precisa data di scadenza

vedi letture

Il Milan non molla la presa per Ardon Jashari, per il quale qualche giorno fa ha presentato un'offerta importante da 32,5 milioni di euro più bonus per arrivare ad un massimo di 37 milioni di euro. Nonostante il Club Brugge stia continuando a fare muro, la proposta rossonera resta valida e senza una precisa data di scadenza, anche se ovviamente il Diavolo non può aspettare all'infinito.

Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, se non dovesse arrivare una risposta positiva, i rossoneri potrebbero decidere di andare su altri obiettivi oppure considerare il centrocampo al completo così com’è (sono già arrivati Ricci e Modric). Intanto ieri il giovane centrocampista svizzero è tornato ad allenarsi con la squadra belga, anche se non ha lavorato in gruppo ma ha svolto una seduta personalizzata.