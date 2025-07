Tuttosport titola: "Saelemaekers: conquisterò Max"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Saelemaekers: conquisterò Max". Dopo due stagioni in prestito prima al Bologna e poi alla Roma, Alexis Saelemaekers è tornato al Milan con un obiettivo per preciso: restare e giocarsi le sue carte in rossonero. Per farlo dovrà però convincere Massimiliano Allegri che lo sta osservando con attenzione in questi primi giorni di lavoro a Milanello.

La sua duttilità potrebbe fare molto comodo al tecnico rossonero visto che Saelemaekers può giocare sia da attaccante esterno che da terzino su entrambe le fasce. Il belga, che nell'ultima stagione alla Roma ha collezionato 32 presenze e segnato sette gol, potrebbe quindi essere un jolly importante per l'allenatore livornese.