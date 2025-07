Porte girevoli al Milan tra i pali: Sportiello all'Atalanta, il nuovo vice Maignan sarà Terracciano

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, il Milan sta cambiando il suo secondo portiere: i rossoneri stanno definendo gli ultimi dettagli della cessione di Marco Sportiello all'Atalanta e poi punteranno su Pietro Terracciano, 35enne estremo difensore della Fiorentina che sarà il nuovo vice-Maignan.

Sportiello, che aveva un contratto fino al 2027 con il Diavolo, lascerà così Milanello dopo due stagioni in cui in diverse occasione, tra infortuni e squalifiche, era stato chiamato in causa per sostituire Mike Maignan. In totale il portiere ha raccolto 12 presenze con il Milan. Per quanto riguarda Terracciano, i rumors dicono che dovrebbe firmare un contratto biennale con il Diavolo.