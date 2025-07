Rossoneri a caccia di un nuovo attaccante. La Stampa: "Vlahovic apre al Milan"

vedi letture

"Vlahovic apre al Milan": titola così questa mattina La Stampa in merito al mercato del Diavolo che sta cercando un nuovo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. La situazione del serbo alla Juventus è intricata visto che è in scadenza nel 2026 e non sembrano esserci possibilità di rinnovo. Il giocatore guadagna 12 milioni di euro e lascerà i bianconeri solo davanti ad un progetto importante, come potrebbe essere quello rossonero.

Non è un mistero che Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Milan con cui Valhovic ha già lavorato alla Juventus, gli abbia strizzato l'occhio da Milanello. Per strapparlo al club bianconero servono almeno 20 milioni di euro. Ci sarà poi da capire quanto si abbasserà l’ingaggio il serbo perchè ovviamente il Diavolo non può garantirgli uno stipendio così alto.