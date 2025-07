Pasotto su Royal: "Il Milan lo aveva già impacchettato. Ma ora c'è il nodo formula"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Emerson Royal: "Quando è arrivato aveva iniziato bene, togliendo il posto a Calabria. Il Milan lo aveva corteggiato assiduamente e portato a casa dopo una lunga trattativa col Tottenham. Il brasiliano però ha singhiozzato parecchio, lasciando una sensazione di inaffidabilità nonostante alcune prove decisamente valide. La buona sorte non l'ha aiutato: uno strappo al polpaccio lo ha cancellato dalla scena per tre mesi e mezzo, ma in realtà il Diavolo lo aveva già impacchettato, in direzione Galatasaray. E' stato proprio il brutto infortunio a stoppare l'operazione. La situazione non è cambiata: Emerson non è nei piani rossoneri, è stato registrato l'interesse del Betis (maglia già indossata) ma resta il nodo della formula. La cessione a titolo definitivo sarebbe ovviamente l'ideale per il Milan (che lo ha pagato 15 milioni più bonus), ma è poco praticabile: il club rossonero chiede un prestito con obbligo o quanto meno un prestito oneroso con diritto".

OCCHI SU PUBILL PER SOSTITUIRE ROYAL

Avanza il nome di Marc Pubill, terzino destro dell'Almeria e già nel giro della nazionale spagnola che è nato nel 2003. Il Milan, per anticipare la concorrenza tra le altre di Barcellona e Wolverhampton, sta provando a sferrare il colpo decisivo: sono stati allacciati i contatti e da via Aldo Rossi si potrebbe già chiudere nella giornata di domani. Secondo Di Marzio si può chiudere a 15 milioni. Al momento sulla destra ci sono Jimenez, che rimarrà, ed Emerson Royal, destinato invece alla partenza.