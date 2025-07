VIDEO MN - Pietro Terracciano a Casa Milan per firmare il contratto

vedi letture

Pietro Terracciano sarà il nuovo secondo portiere del Milan. L'addio di Marco Sportiello, che nelle prossime ore verrà ufficializzato all'Atalanta dove farà ritorno per la terza volta, ha costretto il club rossonero a scendere sul mercato anche per quanto riguarda la porta. In pochi giorni si è chiuso per Pietro Terracciano, portiere classe 1990 che da sei stagioni milita nella Fiorentina, dove ha fatto anche il titolare, in cui nell'ultima stagione ha ricoperto il ruolo di vice De Gea.

In questi minuti, come può testimoniare il video dell'inviato di MilanNews.it, Pietro Terracciano ha fatto il suo arrivo a Casa Milan, sede rossonera dove ora metterà la firma su un contratto biennale. Il nuovo estremo difensore ha firmato anche i suoi primi autografi. Insieme al giocatore, come si vede dal video, anche il suo agente Federico Pastorello.

di Antonio Vitiello