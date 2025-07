Di Marzio: "Spezia, trattativa con il Milan per Comotto"

vedi letture

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, lo Spezia sarebbe in trattativa con il Milan per Christian Comotto, giovane centrocampista della Primavera rossonero che in questi primi giorni di preparazione estiva si sta allenando con la prima squadra di Max Allegri.

Comotto sta facendo vedere ottime cose in questo pre-campionato sia a livello di intensità negli allenamenti che di atteggiamento. Il club di via Aldo Rossi punta forte su di lui che è certamente uno dei prospetti più interessanti non solo del settore giovanile milanista, ma di tutto il calcio italiano.