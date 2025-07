Sportiello all’Atalanta, ma senza rescindere con il Milan. Da definire l’accordo tra i club

Marco Sportiello lascerà il Milan nelle prossime ore: come emerso negli ultimi giorni il portiere nato a Desio farà ritorno nell'Atalanta, club che lo ha cresciuto e da cui è arrivato due anni fa a Milanello. Secondo quanto riferisce la redazione di Tuttomercatoweb.com, però, non ci sarà una risoluzione contrattuale tra il portiere e il club di via Aldo Rossi. Prevista invece una cessione da parte dei rossoneri ai bergamaschi, con l'estremo difensore che ha un contratto con il Diavolo fino al 2027.

Verosimilmente, continua TMW, ci si organizzerà con il versamento di una cifra simbolica nelle casse del Milan: da definire nelle prossime ore i dettagli. L'operazione non è a rischio anche perché oggi in sede, in via Aldo Rossi, è già arrivato quello che sarà il sostituto di Marco Sportiello, ovvero Pietro Terracciano. L'estremo difensore classe 1990 arriva dalla Fiorentina e in questo momento è a Casa Milan per firmare un contratto di due anni. Si attende l'ufficialità.