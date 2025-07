Mercato Milan, le ultime da SportMediaset: Garcia può lasciare il Real, blitz per Pubill. Schick nuovo nome per l'attacco

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, Fran Garcia è il nome caldo per la fascia sinistra del Milan. Al momento non c'è ancora una trattativa vera e propria tra i due club. Nelle scorse ore, il Real Madrid ha chiuso l'acquisto per 50 milioni di euro dal Benfica del terzino sinistro Carreras. Con lui e Mendy, i Blancos potrebbero decidere di dare via proprio Fran Garcia. Per la fascia destra, nel mirino c'è Marc Pubill dell'Almeria su cui però c'è sempre il forte interesse del Wolverhampton. I rossoneri sono però pronti ad un blitz per anticipare gli inglesi. Il costo del terzino dovrebbe essere di 15 milioni di euro (l'Almeria dovrà dare il 20% della rivendita al Levante, club in cui è cresciuto Pubill).

Va avanti intanto la trattativa tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari, anche se per ora la svolta decisiva non arriva. Il giocatore svizzero è tornato ieri ad allenarsi, ma oggi non ha giocato l'amichevole contro la Lokomotiva Zagabria in quanto ancora indietro di condizione. Da capire se sarà o meno a disposizione per la Supercoppa di Belgio di domenica.

Per quanto riguarda l'attacco, c'è un nuovo nome accostato al Milan, cioè quello di Patrick Schick, attaccante del Bayer Leverkusen, club in cui milita anche Victor Boniface, altro obiettivo di mercato del Diavolo. L'attaccante ceco avrebbe già dato il suo ok al ritorno in Italia dove ha già vestito le maglie di Sampdroria e Roma.