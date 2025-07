Gozzini: "Su Pubill incide il gradimento tecnico di Allegri che ha avuto modo di apprezzarlo in video"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa del Milan per Marc Pubill, terzino destro dell'Almeria: "Oggi il Milan ha i fianchi scoperti, sia a destra che a sinistra. Il club proverà a correre ai ripari prima della partenza per la tournée per non esporsi eccessivamente agli attacchi delle prime avversarie in amichevole, Arsenal e Liverpool, che sulle fasce spingono eccome. Marc Pubill, 22 anni, è uno degli obiettivi più concreti. Sulla valutazione incide il gradimento tecnico di Max Allegri che ha avuto modo di apprezzarlo in video. La carriera di Pubill è finora tutta spagnola: della sua storia professionale fanno parte Levante, Almeria e nazionali giovanili. Di più: è campione Olimpico grazie al successo parigino contro la Francia con tutti i turni a eliminazione diretta (quarti, semifinale e finalissima) giocati da titolare.

In Liga 34 presenze e un gol, in Segunda Division altre sessanta con due reti. Per l’età ha un ottimo potenziale ancora da esprimere – e valorizzare – dall’altra parte offre già buone garanzie tecniche. Un investimento a basso rischio, e a costi contenuti: per dieci milioni si può fare. Così come l’ingaggio è assolutamente sostenibile. Risponde all’identikit del possibile rinforzo rossonero: giovane, ambizioso, talentuoso. Un diamante grezzo che può in futuro costituire parte del patrimonio tecnico rossonero".