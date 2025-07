Milan-Embolo: non il primo nome ma la soluzione economicamente più facile

Nelle ultime ore è tornato di moda per il calciomercato del Milan, e in particolare per l'attacco, il nome del centravanti svizzero Breel Embolo. L'attaccante classe 1997, nativo di Yaoundé in Camerun ma con passaporto elvetico, andrà in scadenza tra un anno con il Monaco ed è stato proposto al club rossonero che è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. Sul tema ha preso la parola Matteo Moretto, esperto di mercato, nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Secondo quanto viene spiegato da Moretto, Embolo era stato proposto già un mese fa al Milan: al quarto piano di via Aldo Rossi hanno inserito il giocatore in lista anche se non si tratta di una prima scelta. Piuttosto, continua Moretto, il senso dell'operazione potrebbe essere quello di essere quella economicamente più facile. Al Monaco basterebbero circa 15 milioni per far partire un calciatore in scadenza di contratto che guadagna 3 milioni netti a stagione. Il Milan oggi ha avuto dei contatti per approfondire meglio costi e dettagli di un'eventuale operazione, ed è questa la vera notizia rispetto a un mese fa.