Milan, il programma di sabato: al mattina test contro il Milan Futuro, in serata la partenza per Singapore

Dopo l'amichevole in famiglia di qualche giorno fa, sabato mattina il Milan di Max Allegri sarà impegnato in un nuovo test sempre a Milanello, questa volta contro il Milan Futuro che oggi comincerà ufficialmente gli allenamenti (ieri e martedì i giocatori si sono sottoposti a test atletici e fisici). In serata invece è in programma la partenza della squadra milanista per Singapore, prima tappa della tournée in Asia e in Australia. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Ecco il programma completo delle amichevoli estive del Milan con l'orario (ora italiana) e anche con l'indicazione di chi trasmetterà la partita in diretta:

23/07, ore 13.30 Singapore: Arsenal-Milan (DAZN)

26/07, ore 20.30 Hong Kong: Milan-Liverpool (DAZN)

31/07, orario anche da definire Perth: Perth Glory-Milan (verrà comunicato a breve)

09/08, ore 16.00 Dublino: Leeds United-Milan (DAZN)

10/08, ore 16.00 Londra: Chelsea-Milan (DAZN)