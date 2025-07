MN - Pietro Terracciano a Milanello: nel pomeriggio primo allenamento

Dopo aver firmato ieri il suo contratto con il Milan, oggi Pietro Terracciano, che arriva dalla Fiorentina e prenderà il posto in rosa di Marco Sportiello come vice-Maignan, è arrivato nel Centro sportivo di Milanello per il pranzo e poi nel pomeriggio svolgerà il suo primo allenamento con la squadra rossonera di mister Massimiliano Allegri. L'estremo difensore, che indosserà la maglia numero 1, volerà sabato con il resto del gruppo milanista per raggiungere Singapore, prima tappa della tournée in Asia e Australia del Diavolo.

I NUMERI DI TERRACCIANO

In Serie A Terracciano ha giocato 120 gare (10686’ minuti complessivi), subendo 144 reti ma riuscendo a mantenere la porta inviolata in 31 occasioni. Nella competizione nazionale, ovvero la Coppa Italia, il portiere campano ha disputato 25 presenze con 31 reti subite e 8 clean sheet, mentre in Europa sono state 28 le presenze, con 32 reti subite e 9 sfide senza subire goal. Quattro su quarantacinque i rigori parati (tutti con la maglia viola), mentre il Milan lo ha sfidato 8 volte, con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte (13 le reti subite).

di Antonio Vitiello