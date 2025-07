Milanello, seduta al pomeriggio: sabato sgambata e partenza per Singapore

vedi letture

Il Milan continua a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Milanello. Nella giornata di oggi, esattamente come accaduto ieri, è prevista una sola sessione di allenamento al pomeriggio. Agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri ci sarà per la prima volta anche il nuovo secondo portiere Pietro Terracciano che ieri a Casa Milan ha firmato un biennale e che indosserà la maglia numero 1. Il medesimo programma verrà seguito anche nella giornata di domani, venerdì.

Per quanto riguarda invece la giornata di sabato, il lavoro si dividerà in due: al mattino è prevista una sgambata contro Milan Futuro a Milanello, gara che verrà disputata a porte chiuse; nel pomeriggio invece la squadra partirà per il Singapore da dove comincerà la tournée in Asia e Pacifico. Al momento sono in programma tre amichevoli in questo lasso di tempo: la prima con l'Arsenal a Singapore, appunto, quindi contro il Liverpool a Hong Kong e infine contro il Perth Glory in Australia.