Domani si riparte a Milanello: due volti nuovi si uniranno al gruppo

Il Milan è pronto a ricominciare il lavoro in vista della prima gara ufficiale, il prossimo 17 agosto a San Siro contro il Bari valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. I rossoneri, a inizio weekend, sono rientrati in Italia dopo i circa dieci giorni di tournée trascorsi tra Singapore, Hong Kong e Australia: il gruppo ha goduto di qualche giorno di riposo e nella giornata di domani si ritroverà al centro sportivo di Milanello per riprendere gli allenamenti con decisione e concentrazione.

Inoltre la squadre potrà lavorare a pieni ranghi: alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, infatti, si aggiungeranno sia l'attaccante Santiago Gimenez che il neo acquisto, il fuoriclasse croato Luka Modric. Entrambi ha potuto concludere le rispettive vacanze dopo Gold Cup e Mondiale per Club. Inizieranno a lavorare un po' dopo rispetto ai compagni ma è probabile che li vedremo già in campo, per qualche spezzone, sia contro il Leeds United che contro il Chelsea, il prossimo fine settimana in amichevole.