Ultimatum Milan per Jashari: il Diavolo non aspetterà più di 48-72 ore il sì del Club Brugge

Ancora 48-72 ore, poi, se non arriverà il sì del Club Brugge, il Milan abbandonerà definitivamente il tavolo delle trattative per Ardon Jashari. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che i rossoneri sono stufi di aspettare e vogliono mettere la parola fine, in un senso o nell'altro, a questa negoziazione infinita che si è ormai trasformata in una vera e propria telenovela.

NIENTE RILANCI - Il Milan non ha intenzione di fare ulteriori rilanci alla sua ultima offerta da 33,5 milioni di euro più 4,5 di bonus. La proposta non verrà quindi ritoccata, quindi o arriva il sì del Club Brugge nei prossimi due o tre giorni oppure il Diavolo cambierà obiettivo, sempre che non decida di restare così com'è a centrocampo dove comunque sono già arrivati Samuele Ricci e Luka Modric. Dal Belgio però continuano a ribadire che la società di Bruges vuole 40 milioni, cioè la cifra che sono disposti ad offrire dalla Premier League (senza dimenticare i 45 milioni proposti dagli arabi del Neom). Il club di via Aldo Rossi non intende partecipare a questo gioco al rialzo e quindi ha dato un ultimatum ai belgi.

ALTERNATIVA GUERRA - I rossoneri sono convinti di aver fatto il massimo e puntano sempre forte sulla volontà di Jashari che da settimane ormai spinge per trasferirsi a Milanello. Il Club Brugge però continua a fare muro e per ora non esaudisce il desiderio dello svizzero. Se il via libera dei belgi non dovesse arrivare, allora a quel punto il Milan valuterà delle alternative, come Javi Guerra, il quale però sembra essere molto vicino al rinnovo con il Valencia. Non è escluso nemmeno che i rossoneri restino così in mezzo al campo e concentrino i loro sforzi su altri ruoli in questa ultima parte del mercato estivo.