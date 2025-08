Vlahovic, il gol con la Juve è un segnale al Milan. I rossoneri preparano l'assalto: Thiaw o un esubero nella trattativa?

Ieri Dusan Vlahovic è sceso in campo nel secondo tempo dell'amichevole che la Juventus ha giocato contro la Reggiana e ha impiegato pochi minuti per andare in gol. Una rete che non cambia il suo destino che sarà lontano dal club bianconero, ma che sembra essere anche un segnale al Milan e a Massimiliano Allegri per dimostrare che non ha perso il vizio del gol e che si sta allenando bene.

PRIMO CANDIDATO - Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il serbo resta il candidato principale per completare il reparto offensivo milanista. Non è l'unico nome perchè nella lista del Diavolo ci sono ancora Hojlund, Boniface, Jackson, Ramos e Nunez, ma è quello, a livello di costo di cartellino, più semplice da raggiungere. Va detto che la Juventus non intende fare sconti anche se la chiusura del mercato si avvicina sempre di più e chiede 20 milioni di euro, cifra che le permetterebbe di non fare minusvalenza. Non è da escludere comunque l'inserimento di una contropartita tecnica, come per esempio Malick Thiaw oppure uno degli esuberi milanisti come Bennacer e Adli.

RIDUZIONE DELL'INGAGGIO - La certezza è che Vlahovic dovrà ridursi l'ingaggio perchè i 12 milioni di euro che guadagna ora non sono sostenibili per il club d via Aldo Rossi. Ovviamente lo sanno bene anche l'attaccante e il suo entourage che puntano ad ottenere 6-7 milioni di euro per il primo anno di parte fissa più bonus. Il Milan riflette sul da farsi, consapevole che il serbo è sicuramente il profilo che a livello di cartellino costa meno di quelli in lista.