Milan, agosto è il mese dell'attaccante. Tare cerca "uno alla Giroud"

A fine giugno, nell'incontro a Casa Milan con la stampa, Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero, ha spiegato bene che tipo di attaccante sta cercando il Diavolo: "Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore per essere in competizione con Gimenez che io ritengo un ottimo giocatore ma che ha avuto un impatto normale italiano, di ambientamento, da un calcio molto diverso come quello olandese. Perciò abbiamo massima fiducia in lui ma dobbiamo fare anche un altro intervento sul ruolo di centravanti. Ci stiamo prendendo il tempo dovuto per capire che forma prenderà la squadra ma abbiamo le idee chiare su che tipo di giocatore sarà, con le caratteristiche del centravanti vero che dentro l’area può fare la differenza: questo è mancato dall’addio di Giroud”.

IL DOMINO DELLE PUNTE - La caccia al nuovo centravanti rossonero sta per entrare nel vivo come previsto dato che da tempo si dice che il mese di agosto sarebbe stato quello del nuovo numero 9 del Milan. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il domino degli attaccanti è iniziato e già alcuni sono stati piazzati come Gyokeres, Osimhen, Ekitiké, David e Retegui. I dirigenti di via Aldo Rossi sono alla finestra in attesa della giusta opportunità di mercato e chissà non possa essere quel Dusan Vlahovic di cui si parla tantissimo nelle ultime settimane. Il serbo è in uscita dalla Juventus che chiede almeno 20 milioni di euro, ma il Milan è convinto che a fine agosto potrebbero bastar meno di 15 milioni.

TANTI NOMI - Oltre a lui nella lista del Diavolo ci sono anche altri nomi, tra cui anche alcuni esuberi delle big: Gonçalo Ramos del Psg e Rasmus Hojlund del Manchester United, per esempio, sono due profili da tenere d'occhio, soprattutto se i rispettivi club dovessero aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto. Stesso discorso anche per Darwin Nunez del Liverpool. A questi nomi vanno poi aggiunti quei giocatori che sono stati proposti al Milan, come Kalimuendo del Rennes, oppure piste più "esotiche" come Arokodare del Gent.