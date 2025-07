Mai più trattative col Bruges. Braccio di ferro pazzesco. Jashari: le ultime. Vlahovic a fine agosto

Tre anni fa con Charles De Ketelaere, quest’anno con Ardon Jashari. Quelle tra il Milan e il Bruges più che trattative di mercato sembrano episodi di una serie Tv che tengono compagnia i tifosi rossoneri per tutta l’estate. Al di là dell’epilogo, che dovrà ancora essere scritto, suggeriamo al Diavolo di non intavolare più operazioni con il club belga. Sia per De Ketelaere che per Jashari è accaduto la stessa cosa. Offerta presentata a inizio giugno, posizioni che si avvicinano ma mai abbastanza per concludere l’affare, rilanci e dichiarazioni pubbliche, e la storia che va avanti per settimane o mesi.

L’ultima proposta del Milan per Jashari è stata di 33.5 milioni più 2 di bonus facilmente raggiungibili, sostanzialmente una proposta da 35,5 mln di euro. Ricordiamo che il centrocampista svizzero, per quanto sia forte, ha giocato solo una stagione ad alto livello in Belgio. Non in Premier League, ricordiamolo.

L’offerta da 35 mln (bonus compresi) è più che congrua al valore del giocatore. E se non fosse per la tenacia di Jashari l’affare sarebbe già collassato. Ardon è la vera forza di questa trattativa. Sta rifiutando tutto, fino ad oggi, anche offerte provenienti dalla Premier League. Perché in tutto questo, diciamolo, il Bruges sta rifiutando il Milan ma nel frattempo sta offrendo il giocare a squadre inglesi per ottenere i famosi 40 milioni.

C’è un braccio di ferro tremendo tra club. Dove però Jashari ha già deciso, vuole giocare in rossonero e rifiuterà le altre squadre. Il Bruges terrà in rosa un giocatore scontento che si rifiuta di prendere parte agli impegni ufficiali? Ha già saltato la Supercoppa e la prima di campionato.

Vedremo come andrà avanti questo scontro, ma il Diavolo per ora non ha intenzione di rinunciare. Questa è una trattativa che va seguita minuto per minuto, dove ogni giorno c’è una nuova puntata della famosa serie estiva 2025.

E in attacco cosa fa il Milan? Risulta che Dusan Vlahovic sia nella lista di Tare e Furlani ma probabilmente non è l’unico nome. Prima di andare sulla punta della Juve saranno sondati altri nomi. Se poi nessuno dovesse sbloccarsi, allora il Milan andrebbe a fare Vlahovic nei giorni finali di agosto, possibilmente a cifre contenute sia per l’ingaggio che per il cartellino. Allegri lo aspetta e nel frattempo sta facendo vedere, in amichevole, di sapersela cavare con il materiale a disposizione. E’ un allenatore esperto e navigato ma la squadra va comunque completata da qui al 1 settembre. Almeno con altri 3 acquisti di livello. Oltre alle cessioni da realizzare.