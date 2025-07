MN - Il Milan non molla il colpo su Jashari: la strategia del club rossonero per arrivare al centrocampista

Nella giornata di ieri Igli Tare, con una dichiarazione rilasciata a gazzetta.it, ha annunciato di aver recapitato una nuova proposta al Brugge per Ardon Jashari: “Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”.

L'offerta, l'ultima, ammonta a 33.5 milioni di euro più bonus, di cui 2 estremamente facili: praticamente la parte fissa garantita ammonta a 35.5 milioni di euro. Il Brugge, ieri impegnato nella prima giornata di campionato contro il Genk, partita vinta in rimonta 2-1, non ha ancora dato una risposta ufficiale ma ha fatto filtrare tramite giornalisti belgi vicini alla società che non solo la proposta continua ad essere insufficiente, ma che c'è anche un certo fastidio dopo le dichiarazioni di Tare: i nerazzurri non vogliono essere messi alle strette e soprattutto non hanno fretta. La speranza è sempre quella di indire un'asta con altri club di Premier League.

Il Milan, con Jashari ed il suo entourage, apprende la redazione di MilanNews.it che non ha intenzione di mollare e farsi scoraggiare da queste mosse del Brugge: l'intenzione è di insistere ancora, facendo forza sulla chiara volontà del centrocampista, e di perserverare per arrivare a quello che è l'obiettivo principe per il centrocampo, individuato da Tare ed approvato a pieni voti da Allegri.

Jashari, che nei prossimi giorni sarà in Macedonia per il matrimonio del fratello, è un alleato prezioso. Ha rifiutato ogni altra proposta dalla Premier League e continua a far presente al Brugge che la sua volontà è una e una soltanto: vestire la maglia del Milan.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara.

