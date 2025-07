Quanto valgono Vlahovic e Jashari? Mai più trattative con il Bruges. Terzini un tot al chilo. Tare manterrà la parola. Lookman, un favore doveroso

A parte l'insipienza tecnica di Musah, nessuna indicazione probante può essere tratta dalla prima amichevole stagionale a Singapore contro l'Arsenal. Formazione raffazzonata e incompleta, oltre ai carichi di lavoro e tutto il resto, non danno cognizione di causa al di là delle buone cose di Terracciano in porta, Leao e Ricci. Fine della puntata.

Nel frattempo continuano a venire accatastati a Milanello terzini, centrocampisti e centravanti come in una specie di deposito, di magazzino: procuratori, amici, dirigenti, giocatori che fanno circolare nomi di giocatori ai quali il Milan sarebbe interessato, hai visto mai... In particolare i terzini accostati al club rossonero sono quintali, un tot al chilo, eppure mi risulta che dopo Estupinian per la fascia destra il nome sarà di un giocatore (quasi) mai apparso in queste settimane. Un po' la tattica di Maldini e Massara: avanti in silenzio, sempre e comunque.

O Igli Tare è l'uomo con il maggior numero di piani B, C, D, E del mondo, o è molto confuso, oppure è evidente che la sua personalissima selezione l'abbia già fatta e condivisa da tempo con Allegri e chi di dovere. Sapendo bene che quel "chi di dovere" sarebbe un ostacolo complicato da scavalcare a giochi fatti, per cui vale ovviamente la pena metterlo al corrente in anticipo. L'unico modo per avere il via libera e poter proseguire, piuttosto che fermarsi e virare.

Dopo di che puoi addentrarti nella foresta del calciomercato con scarponi, macete, piccozza, pronto ad affrontare volpi, avvoltoi, rettili, orsi, guadare fiumi in piena o rivoli melmosi. Io con il Bruges non tratterei più per principio: sono mercanti, sanno fare splendidamente e avidamente quel mestiere in tutte le salse. Sparano sempre a vanvera, qualcuno ci casca. Non valeva 35 milioni DeKatelaere, non li vale oggi Jashari, ma è pur vero che se tu hai fisso in testa un obiettivo devi cercare di centrarlo con risolutezza, perché è il contrario che altrimenti ti verrà rinfacciato. Se Allegri e Tare pensano che Jashari sia la soluzione migliore per completare il centrocampo del Milan (e per molti anni, vista l'età) fanno bene a caricare la pipa. Stesso discorso per Vlahovic: è lui il centravanti che vogliono direttore sportivo e allenatore? Che la trattativa avanzi: come ha scritto il collega Ramazzotti, sarebbe una soluzione che darebbe vantaggi sia alla Juventus che al Milan, a patto di non rifare con Thiaw - possibile contropartita - l'errore di formula e valutazione del cartellino fatto con Kalulu.

A proposito di colleghi: uno di fede interista avrebbe postato su X che l'Atalanta dovrebbe favorire il trasferimento di Lookman all'Inter "perché ha portato alto il nome dell'Italia in Europa negli ultimi anni e farebbe cosa buona e giusta per tutto il movimento". Un delirio fake, non teneva conto come tra Inter e Atalanta, quella che ha vinto una coppa europea negli ultimi anni è l'Atalanta (con Lookman mattatore). Non teneva conto che, se fosse per il movimento, al Milan di Berlusconi i club italiani avrebbero dovuto regalarglieli, i giocatori. Non teneva conto che i giornalisti tifosi in Italia sono solo quelli del Milan: facinorosi, schierati, servi, lecchini. Dunque un giornalista tifoso dell'Inter deve essere più equilibrato, prudente, lasciando ai rossoneri la patente degli invasati. Peccato fosse solo una fake, appunto. Per quanto credibile.

Aspetto l'arrivo di agosto e la lontanissima fine del mercato con una certezza assoluta. Igli Tare aveva detto che le priorità erano il centrocampo, i terzini e il centravanti: non ho dubbi che manterrà la parola e che per l'inizio del campionato, Allegri avrà la squadra che ha chiesto. Scommettiamo?