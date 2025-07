Milan senza terzini. Anche quest'anno, senza fretta. Allegri va aiutato...

È il 20 luglio e il Milan non ha i terzini titolari, nè a destra nè a sinistra. Se per il centrocampista e il centravanti non c'è oggi una situazione di emergenza, lo stesso non si può dire per i laterali bassi. Manca il 50% della linea difensiva titolare, almeno il 50, sempre che a regime non ci sia anche un nuovo centrale. Nel frattempo sono già passate due settimane dal raduno ed è iniziata ufficialmente anche la tournee estiva. Tempo prezioso che poteva, anzi doveva essere sfruttato meglio. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico: un anno fa mancava il centrocampista, arrivato poi a inizio campionato nel giorno di Milan-Torino (Fofana), con tutto il tempo necessario per inserirsi nel nuovo contesto. Oggi mancano entrambi i terzini: non benissimo, va detto. Parliamo poi di una squadra arrivata ottava nell'ultimo campionato: significa che c'è tanto lavoro fare, molto più delle rivali.

Massimiliano Allegri non basta, da solo non può fare miracoli. In tutto questo, va ricordato che il Milan non sta cercando di portare avanti faticosamente trattative per giocatori di altissimo livello. Magari lo diventeranno, ma non è ancora il caso oggi di Pubill, Doué, nemmeno forse di Jashari. Estupinan è un buonissimo giocatore, ma chiaramente non un fenomeno e a 27 anni mai lo diventerà.

L'unica pista che necessita inevitabilmente di tempo e pazienza è quella legata al possibile arrivo di Dusan Vlahovic dalla Juventus. Per contorni economici, ostacoli e difficoltà oggettive. Ha sorpreso ieri la clamorosa stroncatura da parte di Galeone, sulle colonne di Libero. "Guadagna un milione di euro al mese e non sa stoppare un pallone", così il mentore di Allegri. Max la penserà diversamente? Pensiero, quello di Galeone, che è anche di molti tifosi rossoneri. Personalmente ritengo che per quanto riguarda gli attaccanti, i numeri siano la bibbia calcistica. 87 gol in Serie A: fatturato realizzativo clamoroso per un 25 enne che non sa stoppare un pallone. Con Pulisic, Leao e Gimenez comporrebbe un reparto offensivo di altissimo livello, che manca al Milan obiettivamente da una vita.

Nel frattempo l'estate rossonera continua a essere scandita dai soliti ritornelli, che i tifosi hanno ormai imparato a memoria: "Sondaggio di Tare", "Offerta rifiutata", "Il giocatore vuole solo il Milan", "Pronto il rilancio"... I fatti sono altri: a oggi è arrivato Ricci (operazione avviata a inizio anno), Modric (grande curiosità su quello che darà) e il secondo portiere Terracciano. Serva un'inversione di rotta e non perdere più altro tempo prezioso.