Gozzini: "Jashari, per il Milan, ha declinato anche una squadra inglese"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Ardon Jashari: "Allegri avrebbe il centrocampista con cui rinnovare completamente la mediana: Ricci regista, Ardon e Modric interni. Il primo di qualità e sostanza, Luka a dare equilibrio e la leadership del grandissimo campione. Max, come il d.s. Tare, è un estimatore di Jashari, apprezzato nell’ultima stagione in Belgio (miglior giocatore di tutto il torneo) e in Champions League nelle quattro sfide contro le italiane. Battuto con la squadra, ma non nei duelli personali, a San Siro con il Milan, due volte vincitore contro l’Atalanta, positivo anche nella prova da 0 a 0 contro la Juventus.

Ardon è un giovane d’esperienza, il profilo che il Milan cerca per investire e potenziare il proprio patrimonio tecnico. I negoziati sono stati lunghi ma - finisse così - produttivi. Ognuno ha fatto la propria parte, con la ristrutturazione della formula come possibile soluzione alla rigidità delle contendenti. Il Milan, convinto di aver riconosciuto il valore di Jashari, e il Bruges, che monetizza la partenza del proprio talento (un’estate fa era stato pagato sei milioni al Lucerna). Felici Max e soprattutto Jashari, che per San Siro ha declinato anche una corte inglese".