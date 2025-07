Slot ha fatto fuori Nunez per motivi di mercato: su di lui anche il Milan

Tra poco meno di un'ora Liverpool e Milan si sfideranno ad Hong Kong per la seconda amichevole della tournée che la formazione rossonera sta facendo tra Asia e Oceania. Entrambi gli allenatori hanno fatto affidamento sui loro uomini migliori (CLICCA QUI per le scelte ufficiali), anche se non sono mancate esclusioni di lusso, soprattutto tra le file dei Reds.

Per l'amichevole di oggi, infatti, Arne Slot ha deciso di spedire in tribuna Darwin Nunez per questioni di mercato. L'uruguaiano è ai margini del progetto tecnico del Liverpool, e nonostante una pre season importante andrà via in questo calciomercato. E chissà che tra le squadre interessate non possa rientrarvi anche il Milan, alla ricerca di un attaccante con queste caratteristiche per andare a rinforzare e completare la batteria di prime punte a disposizione di Max Allegri per la prossima stagione.