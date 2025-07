Il Verona pensa a riprendersi Filippo Terracciano dal Milan in prestito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Hellas Verona sta valutando il possibile ritorno di Filippo Terracciano: "al momento - si legge sul sito - la volontà è quella di riportarlo in gialloblù dal Milan con la formula del prestito". Il classe 2003 era arrivato al Milan nel gennaio 2024 per 5 milioni di euro a titolo definitivo, sempre dai gialloblu veneti.

IL COMMENTO A LIVERPOOL-MILAN

Andrea Ramazzotti, inviato ad Hong Kong per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso commentando la vittoria del Milan in amichevole contro il Liverpool: "Un bel Milan batte 4-2 il Liverpool e centra il primo successo "pesante" del suo precampionato. Contro i campioni della Premier, i rossoneri potevano rischiare parecchio e invece hanno giocato una gara molto positiva, vinta con merito. Sontuoso Leao nel ruolo di centravanti: il portoghese sfrutta alla grande gli spazi per segnare l'1-0, fornire l'assist del 2-1 a Loftus-Cheek e creare altri pericoli. A superare l'esame Reds, però, è tutta la squadra con la doppietta di Okafor, la solidità di Loftus-Cheek, la dinamicità di Saelemaekers, l'attenzione di tutto il pacchetto arretrato e un Ricci molto abile davanti alla difesa. La mano di Allegri inizia già a vedersi in una rosa comunque da completare, che però in campo sa chiaramente cosa fare. Un bel segnale dopo un 2024-25 da dimenticare. Per i rossoneri una vittoria importante e meritata. Che farà soprattutto morale. Domani la squadra volerà in Australia più "leggera" e con tanto entusiasmo in più".