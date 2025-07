Krstovic vuole una big: Juventus e Milan sono alla finestra

Dopo l'ennesima stagione da protagonista a Lecce, Nikola Krstovic si sente pronto per il definitivo salto di qualità in carriera. Nel corso di questo calciomercato l'attaccante montenegrino è stato vicinissimo al trasferimento al Leeds United, per una motivo e per un altro alla fine non se n'è fatto nulla, anche perché le intenzioni del classe 2000 sono chiare: vuole trasferirsi in una big.

Riportano i colleghi di TMW che Krstovic è stato proposto all'Atalanta che ha altre idee, mentre Juventus e Milan sono alla finestra e potrebbero valutare un affondo ma solo per un low cost, o magari un domino sugli altri attaccanti.