Leao-Allegri, è già scoccata la scintilla: che sia la volta buona per Rafa?

vedi letture

Ve lo avevamo raccontato fin da subito (clicca qui) e ora si iniziano a vedere i primi frutti. Certo, siamo a luglio e il Milan di Allegri ha giocato solo due amichevoli: il calcio che conta davvero è ancora lontano (ma non troppo). Però in queste prime di uscite si è visto un Leao che sembra mandare segnali diversi, a partire dalla posizione in campo. Allegri l'ha presa come una sfida personale: vuole essere l'allenatore della definitiva consacrazione di Rafa Leao. Il portoghese, arrivato al Milan nell'estate del 2019, ha incantato a più riprese con colpi e giocate da campione, intervallati da pause fin troppo snervanti per l'enorme talento di cui dispone. Con Pioli è riuscito a sbocciare, ma in seguito non è mai maturato come ci si aspetta da un calciatore con le sue potenzialità. Allegri, che nel corso della sua lunga e vincente carriera è riuscito a far rendere al meglio tanti giocatori talentuosi considerati discontinui, ha iniziato a lavorare su Rafa ancor prima di mettere piede a Milanello. Telefonate e lunghe chiacchierate per fargli ben presente che tipo di ruolo dovrà avere e quanta stima abbia nei suoi confronti. Rafa ha ascoltato e ha apprezzato, mettendosi a completa disposizione del mister.

Di sicuro a parole, ma certamente anche sul campo. Contro l'Arsenal e contro il Liverpool il numero 10 del Milan è stato schierato da centravanti, con Pulisic e Loftus-Cheek a gravitargli intorno. Leao, che da sempre ha sofferto il traffico delle vie centrali, ha mandato segnali incoraggianti e in qualche maniera anche sorprendenti agendo da riferimento offensivo. C'è da dire che Arsenal e Liverpool, i Reds in particolare, hanno lasciato grandi spazie e praterie con cui Rafa va a nozze, ma il portoghese si è rivelato brillante sia nel legare il gioco ad inizio azione che a finalizzarlo, con un gol di sinistro (non banale, sotto il sette) ed un assist per Loftus-Cheek, altro giocatore rigenerato dal lavoro con Allegri.

La squadra deve essere ancora completata dal mercato ed in Serie A è scontato che spazi del genere, con squadre super offensive che vengono a pressare duro, difficilmente si presenteranno con frequenza. È quindi importante notare come la pulizia tecnica di Rafa oggi sia stata di livello molto alto (idem quella dei compagni), rendendolo efficace in diverse situazioni. È uno dei concetti su cui Allegri punta maggiormente ed è incoraggiante vedere già qualche risultato, in attesa di capire cosa succederà quando le partite diventeranno ufficiali.

Allegri, in pubblico, non perde occasione per elogiare il suo numero 10: "Leao ha fatto molto bene da centravanti, così come tutta la squadra che sta lavorando bene in questa pre season È un giocatore forte, ha qualità straordinarie, credo che stia crescendo, è nell’età matura per poter fare una stagione importante”. È quello che si augurano tutti.