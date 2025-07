L'anticipo di Galli - Milan, avanti un tassello alla volta

La squadra è partita per la tournée estiva con una rosa incompleta, a cui sono stati aggregati i portieri Pittarella, classe '08, Torriani, il difensore centrale Dutu - classe ’05 - Magni esterno difensivo destro ’06, Liberali trequartista ’07 e infine Comotto centrocampista ’08. Ciò consentirà a Max Allegri e al suo staff di poter valutare a fondo tutte le risorse a disposizione, incluse alcune di quelle più futuribili (nel frattempo Camarda inizia bene a Lecce con una tripletta in amichevole).

Prima della partenza la squadra ha giocato una partita a Milanello contro Milan Futuro, la classica “sgambata” in famiglia, conclusasi per 3-0 a favore dei più grandi – si fa per dire - con goal di Bartesaghi, Gabbia e Liberali.

Mentre in Italia continuano le operazioni di mercato (poi ci torniamo), la tournée ci ha visti giocare la prima partita mercoledì alle 13.30 italiane contro l’Arsenal. Sconfitta per 1-0, gioco per lo più nelle mani dei Gunners di Arteta, il giovane Torriani (vediamo di tenerlo da conto e di valorizzarlo!) migliore in campo con interventi efficaci e spettacolari nella partita oltre ai 3 rigori parati nella sequenza finale dei penalty, appiccicata alla partita per divertire il pubblico… Show must go on!

Stando alle sue dichiarazioni, la prestazione e il risultato non hanno preoccupato Allegri: “Buon allenamento, abbiamo alzato il livello di sacrificio. Bisogna migliorare sotto porta”. Questo per quanto riguarda la comunicazione rivolta alla stampa e al pubblico; poi c’è quella rivolta alla dirigenza che, penso, avrà avuto un contenuto un po’ più diretto. Di fatto sotto porta ci siamo arrivati poco o niente anche considerando come la squadra abbia tenuto un baricentro basso, volutamente o costretta dagli avversari lo capiremo a breve. È presto per guardare ai numeri, ma l’Arsenal - certamente più avanti nella conoscenza reciproca in funzione dei principi di gioco voluti dal tecnico nativo di San Sebastian - ha calciato 23 volte di cui 9 in porta, noi ci siamo fermati a 3 tentativi di cui 1 solo in porta; gli expected goal parlano chiaro,1.83 Arsenal, 0.22 per i rossoneri.

Intanto le voci che si rincorrono di giocatori costantemente in arrivo (ma che non arrivano mai), di proposte fatte e rigettate per una differenza economica fra domanda e offerta, e anche un po’ di fatica nel liberarsi di alcuni esuberi non incoraggiano l’entusiasmo dei tifosi.

In realtà, guardando con attenzione, piano piano il puzzle si sta completando. Estupinan ha finalmente firmato andando a colmare la delicata casella mancante del terzino sinistro, orfana di Theo Hernandez di cui si è già ampiamente discusso. Vedremo quale sarà la reale posizione dell’ecuadoriano in campo: terzino sinistro in una linea difensiva a quattro o, più avanzato, sulla linea dei centrocampisti? Di certo, dice chi lo ha allenato, ha un atletismo non comune (lo chiamano “il proiettile dell’Ecuador”) che gli permette di giocare a tutta fascia e, pur non essendo pulitissimo nel gioco e migliorabile nelle scelte nell’ultimo terzo di campo, ritengo che sarà un punto di forza dell’undici di Allegri. L’incognita è legata semmai agli infortuni recenti.

Tirando le somme, restano ancora tre urgenze: la prima riguarda il ruolo di terzino destro e qui la butto lì, consapevole di alzare un polverone tra i tifosi: ma cosa diavolo ha combinato Davide Calabria? Davvero è impossibile un suo ritorno? Tra l’altro la cifra che verrebbe risparmiata in quel ruolo potrebbe essere destinata, insieme a quelle provenienti delle recenti cessioni (a proposito, bravo Tare se le cifre che si leggono su Emerson Royal sono vere e soprattutto a titolo definitivo), su un altro obiettivo come, ad esempio, la seconda urgenza, un centrocampista completo e di personalità (Jashari?), oppure la terza urgenza, un attaccante che garantisca la doppia cifra di goal – perché non accontentare la Juve e puntare forte su Vlahovic se è vero che il nostro Max lo vuole? Senza nulla togliere al Bebote, finora assente giustificato al ritiro precampionato e, comunque, ancora un’incognita dopo quanto visto nella scorsa stagione, è certo che per ogni ruolo – e in particolare per la punta - servono due alternative di alto livello.